Эрдоган назвал сроки начала строительства канала "Стамбул" в обход Босфора

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в субботу, что церемония начала строительства канала "Стамбул" в обход пролива Босфор намечена на конец июня текущего года. Об этом сообщило агентство Anadolu .

"Безусловно, найдутся те, кто выразит обеспокоенность этим проектом", - цитирует агентство Эрдогана. По словам президента Турции, строительство канала повысит геостратегическую значимость Стамбула.

Президент добавил, что на правом и левом берегах канала будут построены два города.

Проект канала "Стамбул" был анонсирован Эрдоганом в 2011 году. Канал призван стать новой судоходной артерией в западной части Стамбула, соединяющей Черное и Мраморное моря. В декабре 2019 года президент Турции заявил, что морское сообщение через канал не будет подпадать под действие конвенции Монтрё.

Конвенция, принятая в 1936 году на конференции в городе Монтрё (Швейцария), сохранила свободу прохода через проливы только за торговыми судами. Режим прохода для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств различается. Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.