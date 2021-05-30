"Белавиа" отказалась от полетов в Крым

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Национальная белорусская авиакомпания "Белавиа" не планирует совершать авиарейсы в Крым, пока не будет принято соответствующее политическое решение. Об этом заявил в субботу глава "Белавии" Игорь Чергинец в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" .

"В Крым пока летать не будем", - заявил Чергинец. Он добавил, что "должно быть политическое признание Крыма, в данном случае, как [часть] российского государства".

29 мая состоялся визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи для проведения неформальной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам встречи главы государств поручили министерствам транспорта двух стран "организовать все аспекты воздушного сообщения". В то же время, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопрос о возможности полетов белорусской авиакомпании "Белавиа" в Крым на встрече в Сочи не поднимался.

24 мая саммит Евросоюза из-за инцидента с самолетом ирландской Ryanair постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты стран ЕС и совершать полеты над их территорией, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Ряд стран уже закрыли свое воздушное пространство для "Белавиа".

Ранее в субботу первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков сообщил, что на фоне этих решений стран ЕС "Белавиа" намерена компенсировать издержки за счет увеличения количества полетов в страны СНГ, в том числе в Россию.