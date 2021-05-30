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Глава РФПИ заявил, что вокруг "Спутника V" наблюдается ажиотажный спрос во всем мире

Как отметил Кирилл Дмитриев, эффективность вакцины подтверждается не только российскими данными
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев Михаил Метцель/ТАСС
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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" вызывает ажиотажный спрос во всем мире, что связано с ее эффективностью и показателями безопасности. Об этом в воскресенье заявил в интервью телеканалу "Россия-1" глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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"Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности", - сказал он.

Дмитриев также добавил, что эффективность вакцины "Спутник V" подтверждается не только российскими данными. "Это также данные Мексики, Аргентины, Венгрии и многих других стран, которые используют российскую вакцину", - подчеркнул он.

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в странах с общим населением свыше 3 млрд человек. Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных о заражении коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. ЕМА 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины.

Теги
АргентинаМексикаРоссияВенгрияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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