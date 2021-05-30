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Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае

В течение полутора лет компания намерена взять на работу не менее 50 местных специалистов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, объявила об открытии в Дубае своего Центра исследовании и атрибуции киберугроз на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом говорится в сообщении компании.

"Это важный этап на пути к достижению стратегической цели: созданию первой в истории децентрализованной глобальной компании в сфере кибербезопасности с научно-исследовательскими центрами в ключевых финансовых регионах мира", - заявил генеральный директор Group-IB Илья Сачков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, Центр исследования и атрибуции киберугроз на Ближнем Востоке позволит эффективнее взаимодействовать с международными правоохранительными органами и киберполицией различных стран.

В течение ближайших полутора лет частью дубайской команды станут не менее 50 местных специалистов. В Дубай перебазируются 18 сотрудников из ключевых подразделений Group-IB: департамента расследования высокотехнологичных преступлений, лаборатории компьютерной криминалистики, департамента Threat Intelligence&Attribution, Центра реагирования на инциденты информационной безопасности, департамента защиты от цифровых рисков и другие.

Как заявил на церемонии открытия штаб-квартиры Group-IB на Ближнем Востоке директор Интерпола по расследованию киберпреступлений Крейг Джонс, команда Group-IB в Дубае будет играть ключевую роль в исследовании регионального ландшафта угроз. "В рамках развития глобальной программы Интерпола по борьбе с киберпреступностью в мире мы планируем дальнейшее расширение партнерства с Group-IB, в том числе в рамках оперативной деятельности по борьбе с киберпреступностью. На Ближнем Востоке этому будет способствовать взаимодействие с новым офисом компании", - приводятся его слова в пресс-релизе.

Group-IB - один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, расследования высокотехнологичных преступлений, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети со штаб-квартирой в Сингапуре.

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