Производство в индустриальном парке в Перми планируют открыть в 2022 году

ПЕРМЬ, 30 мая. /ТАСС/. Первые резиденты государственного индустриального парка "Энергетиков, 50" в Перми откроют промышленное производство в 2022 году. Подписаны четыре соглашения о намерениях, в рамках которых планируется привлечь около 300 млн рублей инвестиций, рассказал ТАСС заместитель гендиректора "УК индустриальных парков Пермского края" Денис Болховский.

"Примерная сумма инвестиций, планируемая к привлечению потенциальными резидентами для реализации проектов, составляет около 300 млн рублей. Количество рабочих мест, планируемых к созданию потенциальными резидентами, с которыми заключены соглашения о намерениях, равно 162", - рассказал собеседник агентства.

Новые резиденты на территории индустриального парка откроют собственное производство электрощитовой продукции, распределительной и регулирующей аппаратуры, осветительного оборудования. Также планируется запустить цикл по механической обработке металлических изделий.

Производство будет организовано в помещениях площадью свыше 8 тыс. кв. м, большая часть из которых будет построена в рамках заключенных соглашений. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

"Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края" была создана в Пермском крае в целях создания и развития индустриальных парков в регионе. Также компания занимается реализацией проекта создания индустриального парка "Энергетиков, 50", где планируется создать около 500 рабочих мест.