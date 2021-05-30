В РФ разработали комплекс мер для стимулирования спроса на российскую микроэлектронику

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Правительство РФ разработало комплекс мер, которые будут стимулировать повышение спроса на отечественную микроэлектронику. Об этом сообщил в воскресенье на пленарном заседании форума "Интеллект машин и механизмов" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Ни для кого из присутствующих не секрет, что в настоящее время государство разработало целый комплекс мер для развития отечественной радиоэлектронной промышленности и связанных с ней отраслей экономики. Мы хотим видеть российскую микроэлектронику среди локомотивов цифровой трансформации страны. Базисом, на котором будут построены современные отечественные решения во всех, без исключения, отраслях промышленности. Ключевую роль в этом процессе играет повышение спроса на российскую продукцию", - сказал он.

По словам вице-премьера, в условиях растущего спроса и полноценного импортозамещения возможно развитие отрасли и реализация перспективных проектов. "Мы должны четко понимать всю цепочку производства и потребления конечного продукта. Первые большие шаги правительством в этом направлении уже сделаны. Заказчикам предоставляются приоритетные режимы при закупках отечественной радиоэлектронной продукции для государственных нужд. В этом году производители и потребители могут воспользоваться механизмами государственного софинансирования, так называемых "сквозных проектов", - добавил он.

Вице-премьер отметил, что все эти меры должны создать привлекательные рыночные условия для реализации "сквозных проектов". Но недостаточно просто вливание государственных средств в ту или иную отрасль, необходимо, чтобы эти средства эффективно использовались. Для этого создан общественный экспертный совет при президиуме правкомиссии по цифровому развитию.