Омбудсмен Попова заявила, что средним компаниям в сфере ИИ нужна поддержка государства

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Рынок искусственного интеллекта в России пока не отличается масштабом и объемами инвестиций, и нуждается в господдержке, которая особенно важна для высокотехнологичных компаний среднего сегмента. Об этом сообщила общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова в ходе Международного промышленного форума "Интеллект машин и механизмов", который открылся в воскресенье в Севастополе.

"Есть компании, которые занимаются очень серьезными решениями в сфере ИИ и добиваются серьезных результатов. Но, в отличие от тех же экосистем, у них нет такой финансовой устойчивости, а в отличие от стартапов они не обладают такой поддержкой от государства. Например, на 2021 год государство [выделило] для поддержки стартапов в области искусственного интеллекта 1,4 млрд рублей. Стартапы действительно эту поддержку получают, а до высокотехнологичных компаний среднего сегмента она, как правило, не доходит, потому что считается, что они и так достаточно мощные", - отметила Попова.

Она отметила, что как общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров своей задачей видит защиту интересов в первую очередь таких компаний. По ее словам, пока рынок искусственного интеллекта в России по своим объемам не очень велик и оценивается примерно в 291 млрд рублей. Инвестиции в 2020 году в него составили около 3 млрд рублей.

В целом, по ее словам, технологии на основе искусственного интеллекта в ближайшие несколько лет будут особенно быстро развиваться в трех областях - образовании, медицине и разработке систем беспилотного транспорта. "Первая тройка: разработка медицинских препаратов с использованием искусственного интеллекта, в том числе для лечения онкозаболеваний, это беспилотные летательные средства и образовательные продукты", - сказала Попова.

Международный промышленный форум "Интеллект машин и механизмов" проходит в Севастополе 30 мая - 1 июня впервые. В нем участвуют представители компаний отрасли цифровых технологий и профильных министерств и ведомств, они обсуждают вопросы развития систем автоматизации, цифровых сервисов, искусственного интеллекта, беспилотных технологий и других перспективных технических направлений.