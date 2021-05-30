Минпромторг предлагает возвращать 50% затрат за внедрение российской электроники

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает субсидировать половину затрат потребителей при переходе на отечественные электронные комплектующие и программное обеспечение, сообщил замглавы министерства Василий Шпак. По его словам, ведомство завершает согласование соответствующего проекта постановления правительства.

"Еще одна субсидия, она сейчас проходит окончательное согласование в федеральных органах исполнительной власти, это субсидия на внедрение",- сказал он на форуме "Интеллект машин и механизмов".

"Эту субсидию мы планируем направлять в сторону потребителей. Там мы готовы субсидировать до 50% по затратам в части перехода на отечественные решения как с точки зрения железа, так с точки зрения софта",- пояснил замминистра.

Он также отметил, что министерство предлагает субсидировать разработки по внедрению искусственного интеллекта. "В разработке еще есть мера субсидии на разработку программных комплексов для искусственного интеллекта. Проект сейчас находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти",- сказал он.

По словам Шпака, власти также намерены субсидировать 90% затрат на создание средств производства специального технологического оборудования, материалов и средств проектирования для радиоэлектроники.