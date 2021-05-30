Инфраструктура Суэцкого канала будет улучшена после инцидента с Ever Given

ИСМАИЛИЯ /Египет/, 30 мая. /ТАСС/. Инфраструктура Суэцкого канала, где в марте произошел инцидент с севшим на мель на шесть суток контейнеровозом Ever Given, будет существенно улучшена. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции глава инспекции по контролю за судоходством при администрации канала Мухаммед ас-Саид, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Работы по оснащению Суэцкого канала никогда не останавливались. Каждый год мы привносим что-то новое. После инцидента с контейнеровозом нами разработана концепция по дальнейшему улучшению функционирования канала", - информировал ас-Саид.

Основной упор, по его словам, "будет сделан на раздвоении водной артерии [на старую и новую части], на увеличении ширины с планировавшихся [на отдельных участках] 220 м до 230 м". Помимо этого, уточнил представитель администрации, "будет существенно укреплена южная часть канала, на которую зачастую приходится основная нагрузка".

23 марта шедшее под панамским флагом судно Ever Given длиной 400 м перегородило одномагистральную южную часть канала, из-за сильного ветра и песчаной бури изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега. Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели. За это время в очередь на проход выстроились более 400 судов, а пробка из все подходивших судов растянулась почти до Индии.

Управление канала потребовало от владельца судна компенсацию в размере $916 млн за нанесенный ущерб, а также затраты по снятию контейнеровоза с мели. На минувшей неделе канал согласился уменьшить сумму компенсации до $550 млн с условием, что $200 млн будут выплачены в качестве залога наличными, а оставшиеся $350 млн поступят позднее в виде банковских аккредитивов по безналичному расчету. Однако и эта сумма не устраивает японскую компанию, которая готова заплатить только $150 млн долларов.

29 мая Суд Исмаилии по экономическим и хозяйственным вопросам первой инстанции перенес по просьбе сторон на 20 июня слушания по делу о выплате компенсации.