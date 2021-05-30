Первые пилотные зоны 5G с отечественным наполнением могут запустить в 2023 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Пилотные зоны 5G в России с отечественным наполнением могут быть запущены в 2023 году, рассчитывает директор по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василий Бровко.

"Думаю, в 2023 году пилотные зоны [5G] уже будут работать на отечественном ядре, с отечественной базовой станцией. Мы не говорим, что у нас не будет иностранных комплектующих, это невозможно, это утопия. Наша главная задача - обеспечить управляемость, защищенность и реализуемость именно комплексного решения", - сказал он в ходе Международного промышленного форума "Интеллект машин и механизмов" в Севастополе.

Он уточнил, что в России определяется пул компаний, которые будут способны разрабатывать элементы для систем связи не только пятого, но и последующих поколений: базовые станции, технологическое ядро комплекса, цифровые платформы и другое.

"Мы надеемся, что того задела, который есть сегодня на российских предприятиях, будет достаточно. <...> Нам сейчас главное сформировать команду. Все эти организации маленькие, у них не хватает финансирования, <...> мы фактически за них исполняем обязанности по финансированию. Нам кажется, это даст серьезное ускорение отрасли, и мы увидим в 2023 году первые решения ", - добавил он.

Международный промышленный форум "Интеллект машин и механизмов" проходит в Севастополе 30 мая - 1 июня. В нем участвуют представители компаний отрасли цифровых технологий и профильных министерств и ведомств, они обсуждают вопросы развития систем автоматизации, цифровых сервисов, искусственного интеллекта, беспилотных технологий и других перспективных технических направлений.