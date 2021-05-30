Росстандарт утвердил восемь первых стандартов по искусственному интеллекту

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Росстандарт утвердил первые восемь стандартов в сфере искусственного интеллекта, сообщил журналистам руководитель ведомства Антон Шалаев в рамках международного промышленного форума "Интеллект машин и механизмов" в Севастополе.

"Уже действуют первые восемь стандартов в области искусственного интеллекта, в основном в сфере транспорта и безопасности, потому что есть еще стандарт по методам распознавания намерений людей на основе биометрических данных, это достаточно интересный стандарт", - сказал он.

"У нас в прошлом году, в декабре, была подписана комплексная перспективная программа стандартизации в области искусственного интеллекта совместно с Минэкономразвития и Росстандартом. Она разбита по конкретным блокам, задача состоит в том, чтобы каждый стандарт или каждая группа стандартов охватывала конкретные применения в сфере искусственного интеллекта - это здравоохранение, это транспорт, это энергетика", - сказал Шалаев.

В декабре 2020 года Росстандартом и Минэкономразвития России была утверждена перспективная программа стандартизации по приоритетному направлению "Искусственный интеллект" на период 2021-2024 годы, включающая разработку 217 стандартов. Программа призвана преодолеть нормативно-технические препятствия в реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" в России. В течение четырех лет разработают стандарты, которые будут регламентировать безопасность систем искусственного интеллекта не для людей и для окружающей среды.