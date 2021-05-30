Ростех намерен нарастить финансирование компаний, разрабатывающих новейшие элементы связи

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Ростех в 2021 году в рамках соглашения с ПАО "Ростелеком" и правительством РФ начнет более активно финансировать кооперацию 40 компаний, которые разрабатывают новейшие элементы связи. Об этом сообщил директор по особым поручениям ГК "Ростех" Василий Бровко в ходе международного промышленного форума "Интеллект машин и механизмов" в Севастополе.

"В 2021 году мы <…> начнем активнее финансировать кооперацию. Что такое кооперация - это порядка 40 компаний, которые участвуют в этой работе, которые разрабатывают те или иные элементы связи в одном из трех направлений, которые у нас обозначены как приоритетные - радиодоступ, опорная сеть и цифровые платформы", - сказал Бровко.

Он уточнил, что госкорпорация "Ростех" будет способствовать поставке результатов данной кооперации в адрес операторов мобильной связи. Бровко добавил, что компания "Ростелеком", которая участвует в данном проекте, является "единым окном" диалога компаний и операторов мобильной связи, модерирует получение техзадания на оборудование, прописывает технические характеристики.

Форум "Интеллект машин и механизмов" проходит в Севастополе 30 мая - 1 июня. Участвуют представители компаний отрасли цифровых технологий и профильных министерств и ведомств, они обсуждают вопросы развития систем автоматизации, цифровых сервисов, искусственного интеллекта, беспилотных технологий.