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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Bloomberg: США подтвердили, что вернут санкции по нефтяным и другим компаниям Белоруссии

По данным агентства, под санкции подпадают и "производитель шин, предприятие по производству удобрений, а также производитель красок"

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Министерство финансов США подтверждает, что с 3 июня возобновит действие рестрикций в отношении компаний "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и ее американского филиала из-за инцидента с самолетом компании Ryanair 23 мая. Об этом сообщает в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ведомства.

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Агентство отмечает, что под санкции подпадет и "производитель шин, предприятие по производству удобрений, а также производитель красок".

Как заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США вместе с Евросоюзом и другими союзниками готовят санкции в отношении белорусских должностных лиц. По ее словам, Минфин США готовит исполнительный указ, расширяющий полномочия для введения односторонних мер против Минска.

С 3 июня американская администрация возобновит рестрикции в отношении девяти госпредприятий Белоруссии, которые были освобождены из-под действия санкций серией генеральных лицензий Минфина. Ранее США приостанавливали действие санкций, введенных в отношении компаний "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и ее американского филиала, "Белшина", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк стекловолокно".

Теги
БелоруссияСШАСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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