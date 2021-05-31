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Титов предложил отменить налог на дивиденды для ООО с одним учредителем

Бизнес-омбудсмен также предложил отменить налоги для видов деятельности, связанных с улучшением экологии

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил отменить налог на дивиденды для малых и средних предприятий (МСП) в форме ООО с одним учредителем. Об этом говорится в специальном докладе "МСП/Постковид. Время для системных изменений", подготовленном в рамках ежегодного доклада Титова главе государства Владимиру Путину.

"Отменить налог на дивиденды для МСП в форме ООО с одним учредителем или учредителями - членами одной семьи. Отменить налоги для видов деятельности, связанных с улучшением экологии", - отмечается в материалах спецдоклада, которые предоставила ТАСС пресс-служба Титова.

В спецдокладе также предлагаются другие меры по совершенствованию налогообложения сектора МСП. В частности, для патентной системы налогообложения - увеличить максимально возможную среднюю численность наемных работников с 15 до 30 человек. Для общей системы налогообложения - ввести на 3 года льготную ставку по налогу на прибыль в размере 10% для тех юридических лиц, которые перешли на общую систему налогообложения с единого налога на вмененный доход (ЕНВД, отменен с 2021 года - прим. ТАСС).

Помимо этого, в докладе предлагается "расширить действие инвестиционного вычета, распространив его не только на налог на прибыль, но и на налог на имущество организации, НДС, акцизы".

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
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