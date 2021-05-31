Титов в докладе Путину предложил привязать размер штрафов для МСП к их выручке

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Размер штрафов для малых и средних предприятий (МСП) необходимо привязать к выручке компаний. Об этом говорится в специальном докладе "МСП/ Постковид. Время для системных изменений", подготовленном в рамках ежегодного доклада бизнес-обудсмена РФ Бориса Титова главе государства Владимиру Путину.

"Для снижения административного давления предлагается установить норму, в соответствии с которой впервые совершенное в течение одного года правонарушение при отсутствии отягчающих обстоятельств во всех случаях будет наказываться предупреждением вместо штрафа. Саму шкалу штрафов предложено дифференцировать, поставив размер штрафа в зависимость от категории бизнеса по выручке - микро-, малые, средние предприятия", - отмечается в докладе, который имеется в распоряжении ТАСС.

Также Титов предложил "внедрить запрет на одновременное привлечение юридического лица и его руководителя к ответственности за одно и то же правонарушение".

Помимо этого, бизнес-омбудсмен рекомендовал "создать институт медиации в спорах бизнеса с госорганами", "заменить юридический адрес "электронным" адресом субъекта бизнеса на сайте госуслуг", "ввести ответственность за необоснованную блокировку счетов налоговыми органами".