Роспотребнадзор в 2020 году изъял более 13,3 млн пачек нелегальной табачной продукции

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор продолжает обеспечивать контроль за безопасностью табачной продукции в обороте на территории России. Так, в 2020 году из оборота было изъято более 13,3 млн пачек нелегальной продукции, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства во Всемирный день без табака.

"Общее количество изъятой из оборота нелегальной табачной продукции территориальными органами Роспотребнадзора: в 2018 году - 2 414 163 пачек, в 2019 - 11 400 387 пачек, в 2020 году - 13 327 623 пачек", - говорится в сообщении.

За первый квартал 2021 года Роспотребнадзор провел 496 проверок соблюдения технического регламента на табачную продукцию, при 88 из них были выявлены нарушения. Общее число нарушений составило 570, было наложено 40 административных штрафов без конфискации и 391 штраф с конфискацией. Сумма конфискованной продукции составила 7,9 млн рублей.

"При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за выполнением требований ТР ТС 035/2014 "Технический регламент на табачную продукцию" в первом квартале 2021 года учреждениями Роспотребнадзора исследовано 216 проб табачной продукции, из которых 15 (6,94%) не соответствовали установленным требованиям (I квартал 2020 года - 147 проб, из них три пробы (2,04%) не соответствовали установленным требованиям)", - добавили в ведомстве.