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"Почта России" станет холдингом более чем 10 компаний

По словам главы компании Максима Акимова, это позволит дочерним компаниям получать партнеров, в том числе и акционерных, а также быстрее разрабатывать продукты и выводить их на рынок

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Почта России" планирует перейти к формату холдинга, в составе которого будет более 10 компаний, для повышения эффективности управления. Об этом сообщил гендиректор компании Максим Акимов в интервью РБК, опубликованном в понедельник.

По словам Акимова, стратегия "Почты России" на 2020-2030 годы предполагает переход к холдинговой модели управления по примеру Poste Italiane, Deutsche Post DHL, Singapore Post. Это позволит не только повысить эффективность управления, но и предоставит возможность дочерним компаниям получать партнеров, в том числе и акционерных, а также быстрее разрабатывать продукты и выводить их на рынок.

"Почте России" неплохо было бы, безусловно, оставляя контроль со стороны государства, так или иначе иметь у себя частный капитал. То есть иметь другую сторону для диалога, которая бы немножко подвинчивала мозг менеджменту, давала бы правильные ориентиры по поводу операционной эффективности и оптимизационной работы внутри", - подчеркнул он, отмечая, что целесообразным будет привлечение миноритарных акционеров в капитал компании.

В новость внесена правка (01:21 мск) - исправлено имя в лиде, верно - Максим.

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