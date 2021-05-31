"Яндекс" намерен купить интернет-магазин одежды KupiVIP

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Яндекс" купит, а затем интегрирует в "Яндекс.Маркет" интернет-магазин одежды KupiVIP. Об этом говорится в сообщении компании.

"Яндекс" покупает интернет-магазин KupiVIP. Сделка позволит "Яндекс.Маркету" ускорить выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров благодаря налаженной инфраструктуре, базе поставщиков и многолетнему опыту команды KupiVIP", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первое время "Маркет" и KupiVIP будут работать и развиваться параллельно, но постепенно сервисы будут интегрированы. Вскоре после сделки товары из KupiVIP начнут появляться на маркетплейсе "Яндекса". Кроме того, магазин подключится к "Яндекс Плюсу", а заказы можно будет забирать в постаматах и пунктах выдачи "Маркета".

"Сделка должна быть закрыта во втором квартале 2021 года после одобрения ФАС", - поясняют в компании.

Интернет-магазин KupiVIP был основан в 2008 году. Он предлагает одежду, обувь и аксессуары более чем 1 тыс. модных брендов. KupiVIP сотрудничает с более чем 3 тыс. российских и зарубежных поставщиков, а также является оператором логистического комплекса в Московской области, который может отгружать более 9 млн заказов в год. Помимо России, магазин также работает в Белоруссии и Казахстане.