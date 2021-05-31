"Почта России" ожидает роста долговой нагрузки на 127 млрд рублей за пять лет

Об этом сообщил гендиректор компании Максим Акимов в интервью РБК, опубликованном в понедельник.

"Будет рост долговой нагрузки: нам придется много покупать, много занимать, много инвестировать. Мы знаем, где брать финансирование, - у нас хорошие консультанты и партнеры и по кредитам, и по структурному финансированию. Наши целевые 127 млрд рублей на инвестиционную программу на ближайшие пять лет мы вполне себе спокойно найдем", - сказал он.