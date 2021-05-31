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"Почта России" ожидает роста долговой нагрузки на 127 млрд рублей за пять лет

Глава компании Максим Акимов считает, что "Почта России" "вполне себе спокойно" найдет эти средства

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Почта России" ожидает роста долговой нагрузки на 127 млрд рублей на ближайшие пять лет.

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Об этом сообщил гендиректор компании Максим Акимов в интервью РБК, опубликованном в понедельник.

"Будет рост долговой нагрузки: нам придется много покупать, много занимать, много инвестировать. Мы знаем, где брать финансирование, - у нас хорошие консультанты и партнеры и по кредитам, и по структурному финансированию. Наши целевые 127 млрд рублей на инвестиционную программу на ближайшие пять лет мы вполне себе спокойно найдем", - сказал он.

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РоссияАкимов, Максим Алексеевич
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