Эксперты: ESG-подход станет основным фактором развития АПК в России в перспективе пяти лет

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Принципы ESG (environmental, social and governance - экология, социальное развитие и корпоративное управление) станут в перспективе пяти ближайших лет одними из основных факторов развития сельского хозяйства в России, считают аналитики Россельхозбанка (соответствующее исследование имеется в распоряжении ТАСС).

"Принципы ESG играют все большую роль и становятся индикатором ответственного отношения компаний к окружающей среде и их готовности инвестировать в технологии, обеспечивающие устойчивое развитие. Сельское хозяйство не исключение. В перспективе пяти лет ESG-подход станет одним из основополагающих принципов работы отрасли, а внедрение современных технологий - инструментом снижения нагрузки на окружающую среду" - отмечается в исследовании Россельхозбанка.

Аналитики банка отмечают, что встраивание ESG-подходов в работу компаний АПК уже началось, однако дальнейшее сокращение нагрузки отрасли на окружающую среду возможно за счет внедрения современных технологий. "Это относится как к уже разработанным безотходным технологиям замкнутого цикла, так и к цифровизации сельскохозяйственного производства. Например, на основе цифровых карт состояния почв удобрения вносятся только там, где это реально требуется, и в разумном количестве. В результате снижается нагрузка на окружающую среду", - указывают аналитики.

Глава Россельхозбанка Борис Листов в свою очередь уверен, что сельское хозяйство уже отвечает многим ESG-принципам. "Нам необходима такая парадигма развития, которая позволит, с одной стороны, укреплять социально-экономическое положение страны, а, с другой, беречь окружающую среду. Уже сейчас ни один проект в сельском хозяйстве не реализуется без анализа потенциального воздействия на окружающую среду, оценки экологических рисков и выполнения требований природоохранного законодательства. Следующий шаг - реализация "зеленых" проектов, когда внедрение наилучших доступных технологий будет прямо направлено на снижение выбросов", - добавил Листов, комментируя ТАСС через пресс-службу банка выводы аналитиков.

ESG-подход

Вопросы устойчивого развития в области экологии, социального и корпоративного управления становятся все более значимым фактором в вопросах инвестирования и финансирования компаний.

"Зеленое" финансирование предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.