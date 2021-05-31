В США заявили, что транспортная система восстанавливается от нанесенного пандемией ущерба

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Транспортная система США постепенно возвращается к нормальной работе, которая была нарушена из-за пандемии. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании ABC министр транспорта США Пит Буттеджадж.

"Я рад видеть, что Америка снова приходит в движение", - сказал он. "Мы восстанавливаемся после, возможно, самого серьезного потрясения, которое когда-либо переживала современная американская транспортная система с точки зрения изменения спроса [на перевозки] и расписаний", - добавил глава ведомства. "Система возвращается к работе", - подчеркнул министр, отметив, что переломить ситуацию помогла продолжающаяся массовая вакцинация населения страны от коронавируса.

Буттеджадж призвал сограждан по-прежнему носить маски, когда они находятся на борту пассажирских самолетов.

Министр также отметил, что в консультациях между действующей администрацией США и законодателями-республиканцами относительно бюджетных предложений на 2022 финансовый год, касающихся модернизации инфраструктуры, наблюдается "движение в верном направлении". Белый дом предлагает выделить на эти нужды не менее $1,7 трлн. Республиканцы настаивают на том, что данная сумма не должна превышать $928 млрд. Буттеджадж выразил надежду на то, что стороны смогут достичь договоренности.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 33,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 594 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.