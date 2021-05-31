В России предложили стимулировать производителей микропроцессоров

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация развития радиоэлектронной отрасли "Консорциум "Вычислительная техника" (АНО "ВТ") и некоммерческое объединение Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) подписали совместное обращение в правительство страны и Минпромторг с предложениями, направленными на стимулирование участников отрасли применять в производстве вычислительной техники российские микропроцессоры. Об этом сообщили в пресс-службе АНО "Консорциум "Вычислительная техника", ТАСС ознакомился с копией документа.

"Принципы, изложенные в нашей инициативе, направлены на всестороннюю поддержку российских процессоров, увеличение и защиту инвестиций как в разработку процессоров, так и вычислительной техники на них", - отметила генеральный директор консорциума Светлана Легостаева. Она уточнила, что в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции уже есть продукция на отечественных процессорах участников консорциума. В 2022-2023 годы его компании планируют вывести на рынок более 60 новых продуктов на процессорах "Эльбрус" и "Байкал".

По данным письма, авторы предлагают на законодательном уровне ввести градацию продукции, относимой к российской вычислительной технике, поделив ее на две группы в зависимости от того, какой процессор используется при ее производстве - российский или иностранный. Отмечается, что такая конструкция позволит реализовать гибкий подход к применению российских процессоров.

Для производителей российского оборудования на отечественных процессорах предлагается ввести дополнительные льготы и стимулы. Представители отрасли считают целесообразным внутри квот на закупку российской продукции выделить подквоты на российскую продукцию на отечественных процессорах.

Кроме того, по мнению российских разработчиков и производителей радиоэлектронной промышленности, правительственными актами должно быть закреплено, что поддержка в виде субсидий на разработку вычислительной техники может осуществляться только при условии, что оборудование разрабатывается на базе отечественного центрального процессора.

Отмечается, что право на субсидирование затрат, связанных с разработкой или внедрением российской продукции радиоэлектронной промышленности, должны получить компании, у которых доля реализуемой продукции, построенной на базе отечественных микропроцессоров, составляет не менее 70%.

Мнение участников рынка

Участники рынка позитивно оценивают данную инициативу. "Необходимость создания технологического суверенитета России, достижение которого невозможно без постепенного перехода на использование отечественных процессоров, давно очевидна всем", - комментируют в пресс-службе консорциума "Вычислительная техника".

"Благодаря реализации этих инициатив российские производители процессоров сразу получат максимально достижимый в настоящее время объем заказов и смогут в сотрудничестве с производителями вычислительной техники развивать линейку своей продукции, поэтапно расширяя охват рынка до полного покрытия его потребностей", - подчеркнул исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский.

Генеральный директор "Байкал электроникс" Андрей Евдокимов добавил, что подобная система защитит интересы российских производителей процессоров в тех сферах, где уже есть решения, и не поставит заказчиков в сложное положение, если для какой-либо задачи просто нет российских компонентов.

"Безусловно, мы поддержали эту инициативу, так как сонаправлены с общероссийской тенденцией на создание технологического суверенитета, понимаем необходимость в разработке различных вариантов и выпуске устройств с отечественными процессорами", - сказал представитель компании "Аквариус", производящей ИТ-оборудование.

О консорциуме и АРПЭ

Консорциум "Вычислительная техника" создан при поддержке Министерства промышленности и торговли. Цели и задачи - развитие радиоэлектронной отрасли, защита интересов отечественных разработчиков и производителей вычислительной техники, а также формирование условий для увеличения их доли рынка.

Ассоциации разработчиков и производителей электроники объединяет более 85 частных российских компаний электронной промышленности, среди которых лидеры отрасли. Продукция участников ассоциации охватывает все продуктовые и технологические направления отрасли.