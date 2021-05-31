Зообизнес попросил снять запрет на импорт кормов для кошек и собак

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Союз предприятий зообизнеса (СПЗ) попросил общественного омбудсмена в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) Анастасию Татулову помочь в снятии запрета на импорт кормов для непродуктивных животных, к которым относятся собаки и кошки. Об этом говорится в письме за подписью председателя правления СПЗ, председателя комиссии по зообизнесу "Опоры России" Кирилла Дмитриева.

"Просим вас способствовать снятию запрета на импорт кормов для непродуктивных животных (кошки, собаки, аквариумные рыбы и др.) для компаний-производителей, в продукции которых не были обнаружены незарегистрированные ГМО-компоненты", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Как пишет Дмитриев, Россельхознадзор поэтапно запрещает импорт готовых кормов для этого вида животных "на фоне подозрений о наличии незарегистрированных ГМО-компонентов" в их составе. Так, летом прошлого года ограничили ввоз всех кормов и кормовых добавок из Нидерландов, в марте - из США, в апреле - из Испании, в мае - из Германии и Литвы.

"Основанием для введения запрета в случае с США стало обнаружение незарегистрированных ГМО-компонентов в кормовой добавке для продуктивных животных, в случае с Испанией - заменитель цельного молока для кормления сельхозживотных, в случае с Германией - корм для лошадей. То есть, Россельхознадзор находит нарушения у отдельных предприятий, производящих продукцию для продуктивных животных, а запрет вводится в отношении всех предприятий соответствующей страны, включая предприятия, производящие исключительно корма для домашних животных", - отметил Дмитриев.

Запрет ввоза кормов, по мнению Союза предприятий зообизнеса, окажет "наибольшее негативное влияние" на субъекты МСП, импортирующие и продающие профессиональные, диетические и лечебные корма, а также на ветеринарные клиники. Основа их дохода - продажа таких кормов. Ссылаясь на оценку экспертов, Дмитриев уточнил, что в отрасли работает около 12 тыс. зоомагазинов, 3 тыс. ветклиник, 130 компаний-импортеров. Всего около 4 тыс. компаний и ИП, обеспечивающих около 70 тыс. рабочих мест.

В СПЗ полагают, что запрет ввоза кормов приведет к банкротству большинства предприятий отрасли и монополизации рынка крупнейшими игроками, продукцию которых реализуют продуктовые сети. Там предположили, что корма будут ввозиться в Россию нелегально, "скорее всего, через территорию Белоруссии и Казахстана, где никаких запретов нет".

Поддержка локализации производства спецкормов

В РФ производится около 85% кормов для домашних животных, пишет Дмитриев. Однако локального производства профкормов наивысшего качества, диетических кормов для домашних животных с особенностями здоровья и лечебных кормов, жизненно необходимых для многих кошек и собак, в России нет. В СПЗ считают, что запрет импорта не создаст преимуществ для российского производителя - речь идет о нишевом продукте с высокой себестоимостью. Вместе с тем, ограничение ввоза в том числе "приведет к невозможности обеспечить кошек и собак необходимым для здоровья рационом".

Союз также просит Татулову рассмотреть возможность внедрения программ прямой или косвенной поддержки локализации производства. Импортеры и специализированные розничные сети еще до пандемии коронавируса "начали задумываться" о локализации производства профессиональных, лечебных и диетических кормов. Если крупным компаниям это малоинтересно, то среднему бизнесу небольшое нишевое производство может быть выгодно в ограниченных объемах локального рынка, полагают в СПЗ.

"Сегодня прогноз по запуску производства - три-четыре года. Именно столько времени необходимо для поиска площадок, построения сырьевой цепочки, привлечения партнеров, организации финансирования и непосредственно строительства производственных площадок", - считает Дмитриев.

Татулова сообщила ТАСС, что перенаправила это письмо замглавы Минэкономразвития Татьяне Илюшниковой и главе Корпорации МСП Александру Исаевичу "с просьбой прояснить ситуацию по данной проблеме".