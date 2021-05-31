"Аэрофлот" планирует открыть полеты из хаба в Красноярске в Китай летом 2022 года

КРАСНОЯРСК, 31 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует открыть полеты из авиахаба в Красноярске в Китай летом 2022 года. Об этом сообщил в понедельник журналистам генеральный директор авиакомпании Михаил Полубояринов.

В понедельник "Аэрофлот" открыл в Красноярске второй после Шереметьево международный авиахаб. На первом этапе авиакомпания планирует выполнять рейсы в Сочи, Симферополь, Краснодар, Иркутск и Благовещенск.

"Основные направления - это Китай, у аэропорта был достаточно неплохой опыт с развитием Пекина, возможно, Азия, наши бывшие республики СНГ. <…> Китай, я думаю, летом 2022 года", - сказал Полубояринов.

Соглашение о создании хаба "Аэрофлот", Красноярский край и аэропорт Красноярска подписали в конце марта 2019 года. Из-за пандемии коронавируса официальный запуск полетов был перенесен на год.

Аэропорт Красноярск (Емельяново) построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. метров. В рамках федерального конкурса аэропорту присвоено имя прославленного тенора, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского. Под оперативным управлением красноярского аэропорта находится аэропорт Черемшанка.