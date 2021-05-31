В ПМЭФ планируют принять участие порядка 2 тыс. иностранных участников

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Около 2 тыс. иностранных участников планируют принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 2-5 июня. Самые большие делегации приедут из США, Катара и Китая, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК.

"Количество иностранцев, которые приедут, - порядка двух тысяч. При этом самые крупные делегации - это традиционно Соединенные Штаты, это более 200 человек, Катар - тоже более 200 человек, традиционно большая делегация из Китая", - сказал он.