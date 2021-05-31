"Известия": регионам могут отдать доходы от акцизов на табак в рамках бюджетного маневра

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Власти РФ обсуждают бюджетный маневр для поддержки регионов, включающий в себя передачу региональным бюджетам доходов от акцизов на табак и консолидацию в федеральном бюджете взносов в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) за детей и пенсионеров. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на федерального чиновника и двух близких к Госсовету собеседников.

Правительству и комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" до 1 июня необходимо подготовить предложения по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов субъектов и муниципальных образований. Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию. Инициативы будут рассматриваться на заседании Госсовета в июле. По информации трех источников издания, знакомых с ходом обсуждения, власти уже подготовили основные параметры предстоящего бюджетного маневра.

В перечень инициатив по линии Госсовета по стабилизации финансовой устойчивости регионов входит передача им доходов от акцизов на табак (полностью или частично). Как пишет издание, в прошлом году поступления от акцизов на табачную продукцию составили 573 млрд рублей, сейчас 100% этих средств поступает в федеральный бюджет.

По данным "Известий", власти также предлагают консолидацию в федеральном бюджете расходов на взносы в ФОМС за несовершеннолетних и пенсионеров. Так, за прошлый год регионы передали почти 744 млрд рублей таких взносов.

Эти два предложения основные, уточнили собеседники "Известий". По их словам, передача акцизов - уже в целом согласованная позиция. Тем не менее, Минфин крайне негативно на нее реагирует и скорее склонен взять на себя бремя по обеспечению взносов в ФОМС, чем отдать субъектам доходы от табака.

Большая часть регионов, в администрации которых обратилось издание, поддержала подобный бюджетный маневр. В пресс-службе президента РФ "Известиям" сообщили, что инициативы от Госсовета и правительства пока не поступали, в Минфине на просьбу подтвердить обсуждение предложений не ответили. В пресс-службе правительства газете уточнили, что меры в рамках поручения президента прорабатываются.