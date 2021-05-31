Россиян предупредили о мошеннической схеме при "приеме на работу"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Специализирующаяся на кибербезопасности дочерняя компания Сбербанка Bi.Zone предупредила россиян о мошеннической схеме, когда злоумышленники предлагают высокооплачиваемые условия найма, а затем обманом выводят средства с личных счетов жертв.

Мошенничество с бонусами банка, выкуп за данные и другие киберугрозы в 2021 году

"Эксперты компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone в последнее время все чаще стали встречать схему мошенничества "предложение работы", когда жертву приглашают на выгодные условия трудоустройства без серьезных навыков. Соискатель обращает внимание на объявление о вакансии, которое на самом деле разместили мошенники. Далее злоумышленники вступают с человеком в переписку и предлагают трудоустройство", - сообщили ТАСС в компании.

По словам экспертов, в процессе фиктивного оформления соискатель может открыть новый счет в банке, подключить дистанционное банковское обслуживание или просто передать учетные данные мошеннику для "перевода ему заработной платы".

Директор по противодействию мошенничеству Bi.Zone Антон Окошкин отмечает, что сложности этой схемы мошенничества заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут. "Из-за этого продолжительность реализации схемы может занимать несколько дней", - подчеркнул эксперт.

Также в Bi.Zone добавили, что в летний период большинство студентов ищет подработку, что делает их особенно привлекательными жертвами для обмана. При этом в некоторых случаях на имя жертвы может быть взят кредит, который злоумышленники присваивают себе.