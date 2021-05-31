Технополис "Москва" стал лучшей особой экономической зоной России

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Технополис "Москва" занял первое место в V рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон. Об этом сообщает на официальном сайте мэра Москвы.

"По итогам 2020 года особая экономическая зона Москвы возглавила рейтинг, став лучшей среди 117 площадок. В 2019 году ей удалось войти в первую пятерку, однако динамичное развитие и постоянная работа по совершенствованию предлагаемых сервисов позволили занять лидирующую позицию. Эксперты высоко оценили инвестиционную привлекательность особой экономической зоны", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что только в 2020 году статус резидента технополиса "Москва" получили 22 высокотехнологичных предприятия. Четыре из них займутся технико-внедренческой деятельностью, а остальные - промышленно-производственной. Уже в ближайшие 10 лет новые резиденты планируют инвестировать в свои производства 17,6 млрд рублей.

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" состоит из пяти площадок общей площадью 223,3 га. Одна из них находится в Печатниках и четыре - в Зеленограде ("Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем").

Рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон публикуется с 2017 года. Площадки оцениваются по таким критериям, как уровень развития сервисов и услуг, предоставляемых на их территории, уровень развития менеджмента и открытости для потенциальных инвесторов и резидентов, стоимость базовых ресурсов, расположение площадки и предлагаемые льготы.