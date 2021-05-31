"Ъ": абонементы в фитнес-клубы в России могут подорожать на 7-10%

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Средняя стоимость абонементов в фитнес-клубы в России может вырасти в 2021 году на 7-10% в годовом сопоставлении на фоне роста операционных расходов, прогнозирует Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ), на которую в понедельник ссылается газета "Коммерсантъ".

В АОФИ возможный рост цен на фитнес-услуги связывают с увеличившимися в 2021 году в среднем на 20% расходами на операционную деятельность клубов из-за прошлогоднего локдауна, когда заведения приостанавливали работу на 3-6 месяцев в зависимости от региона. По данным АОФИ, крупные сети повышают цены дополнительных спортивных услуг на 5%, в таком же размере планируется индексация осенью.

Как указывает "Коммерсантъ" со ссылкой на ассоциацию, дополнительные услуги и карты клубов уже подорожали в Самаре на 10%, а в Красноярском крае персональные тренировки - на 5-15%, а абонементы - на 5-10%. В Нижнем Новгороде планируется повышение на 5-7% с августа-сентября.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров при этом сообщил изданию, что цены уже в среднем выросли более чем на 15%. По его мнению, подорожание из-за изменившейся структуры продаж по итогам 2021 года составит 25-30%.

Глава АОФИ Ольга Киселева добавила, что итоговый рост цен будет зависеть от платежеспособности жителей тех или иных субъектов страны и политики операторов. Владелец екатеринбургской сети Powerhouse Gym Антон Гиренко-Коцуба сообщил изданию, что в регионе индексации цен не будет из-за высокой конкуренции и наличия на рынке демпинга. "Спрос на рынке фитнес-услуг формируют те представители среднего класса, кто в меньшей степени столкнулся в кризис с падением доходов", - отметил и гендиректор "Infoline-Аналитики". Это та же аудитория, которая привыкла отдыхать за рубежом и тратила до пандемии, по данным ЦБ, на заграничные поездки до 2 трлн рублей, она сейчас переориентировалась на расходы внутри страны, добавил эксперт.

В 2020 году, по информации оператора фискальных данных "Такском", средняя цена краткосрочного абонемента в России была 17,6 тыс. рублей в год, а членство на полгода - 12,8 тыс. рублей.