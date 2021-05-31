Россияне оценили расходы на содержание ребенка

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Содержание одного ребенка в семье требует до 50 тыс. рублей ежемесячно, считает треть участвовавших в опроса банка "Открытие" россиян. По данным банка, такая же доля граждан полагает, что на содержание ребенка в России нужно тратить 15-30 тыс. рублей в месяц, а 8% опрошенных россиян оценили эти расходы в более 100 тыс. рублей ежемесячно.

В сообщении пресс-службы банка отмечается, что треть россиян считают, что на достойное содержание ребенка нужно ежемесячно тратить от 15 до 30 тыс. рублей. По мнению еще 33%, эта сумма составляет от 30 до 50 тыс. рублей. Главными факторами, которые удерживают их от рождения детей, люди называют нехватку жилплощади и денег. Таковы результаты опроса, который "Открытие" провел накануне Международного дня защиты детей 1 июня.

Так, 6% респондентов считают, что для достойного содержания одного ребенка достаточно 15 тыс. рублей в месяц, еще 35% респондентов назвали сумму в пределах 15-30 тыс. рублей. По мнению еще 33%, ежемесячно на ребенка требуется 30-50 тыс. рублей. А 19% полагают, что на достойное содержание ребенка нужно 50-100 тыс. рублей в месяц, 8% - более 100 тыс. рублей ежемесячно.

При этом у 36% участвовавших в опросе женщин и 39% мужчин пока есть только один ребенок, у 33% женщин и 27% мужчин - двое детей, у 5% женщин и 4% мужчин - трое и более детей.

Между тем 13% женщин и 16% мужчин не хотят заводить детей, а 28% женщин и 33% мужчин хотели бы как минимум одного ребенка. О желании иметь двоих детей сообщили 44% женщин и 34% мужчин. 15% женщин хотят стать многодетными матерями трех и более детей, многодетными отцами - 17% мужчин.

Опрос был проведен 18-19 мая банком "Открытие" по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.