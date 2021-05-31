Фонд ЖКХ разработает механизм поддержки модернизации коммунальных объектов из средств ФНБ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ разработает механизм предоставления займов на проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры за счет выделенных средств из Фонда национального благосостояния. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что Фонд ЖКХ получит до 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

"В настоящее время ведется работа по разработке нового механизма предоставления финансовой поддержки проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Планируется, что основным инструментом государственной поддержки на реализацию проектов станет предоставление целевого заемного финансирования", - прокомментировали в пресс-службе.

В госкорпорации добавили, что финансирование проектов будет происходить на возвратной и платной основе, что позволит увеличить число проектов и повысить объем привлечения внебюджетных средств. Сегодня Фонд ЖКХ работает с регионами и собирает информации о возможных проектах модернизации коммунальных сетей по новому механизму государственной поддержки. В частности, планируется реализовать проекты по строительству и реконструкции очистных сооружений на Черноморском побережье. Объем необходимых на это средств пока уточняется, отметили в пресс-службе.

Кроме того, с 2019 года Фонд ЖКХ реализует механизм господдержки и привлечения внебюджетных средств в модернизацию коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах численностью до 500 тыс. человек. Так, госкорпорация поддержала 118 проектов в 40 регионах стоимостью более 32 млрд рублей, из них половина средств приходится на Фонд ЖКХ. По программе планируется построить и реконструировать 203 объекта коммунальной инфраструктуры и около 387 км сетей.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству представить предложения о механизмах предоставления средств Фонда национального благосостояния Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.