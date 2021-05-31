МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "ВКонтакте" запустит возможность организации звонков от сообществ, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

"ВКонтакте" запускает звонки от сообществ: у администраторов появится новый канал для живого общения с аудиторией. Им станет легче организовывать мастер-классы с обсуждениями, лично благодарить за поддержку донов (пользователей, оформивших платную подписку VK Donut) или просто вечерами общаться с теми, кто разделяет интересы. Меньше путаницы будет и для самих подписчиков: теперь им будут напрямую звонить любимые сообщества, а не незнакомые люди", - говорится в сообщении.

Администраторы смогут сами выбирать, как позвонить подписчикам - от своего имени или от имени сообщества. При этом разговор может быть как с одним собеседником, так и с несколькими: сейчас объединить получится до 128 человек, но уже летом в одном звонке смогут одновременно находиться 2048 пользователей.

Звонок можно будет сразу транслировать в группу - наблюдать за ним будут не только подписчики, но и гости страницы. Кроме того, сообщества могут присоединяться к уже начатому звонку - это позволит устраивать встречи сразу для нескольких групп.

"Чтобы звонки от сообществ не были навязчивыми, "ВКонтакте" сделала специальную настройку приватности. По умолчанию разрешены только звонки от сообществ, на которые подписан пользователь. Однако в любой момент можно разрешить звонки от всех или запретить их вовсе", - поясняют в соцсети.

Пока новая функция тестируется и доступна ограниченному числу групп и пабликов - "ВКонтакте" соберет обратную связь, чтобы учесть ее при широком запуске. По словам техдиректора соцсети Александра Тоболя, в качестве нового инструмента для создателей контента компания добавила возможность совершать звонок с подписчиками от имени группы, в том числе с сохранением анонимности. "Это может быть важно для авторов, публикующихся под псевдонимом", - пояснил он.