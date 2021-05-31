Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,44%

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи потерял 0,44% и составил 3713,99 пункта, индекс РТС опустился на 0,48% - до 1596,14 пункта.

К 10:32 мск индексы замедлили снижение. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3725,22 пункта (-0,14%), индекс РТС терял 0,19%, снижаясь до 1600,71 пункта.

Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,89% - до $69,33 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,97% и торгуется на уровне $66,96 за баррель.