Белоусов заявил, что соглашения по стабилизации цен на сахар и масло сработали

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Соглашения с бизнесом по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло сработали, компании планируют удерживать цены в ближайшем будущем, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК .

"(Соглашения по стабилизации цен - прим. ТАСС), безусловно, сработали. Есть проблема выхода из этой ситуации: она по каждому рынку своя. Мы сейчас с 1 июня выходим из соглашения по сахару. Но, насколько я понимаю, компании все равно собираются удерживать цены в обозримом будущем, потому что они достаточно понимают последствия", - сказал он.

Белоусов отметил, что планируется также интервенция на рынке сахара. "Мы скупили. На мировом рынке сейчас сахара нет, просто нет. Его сейчас закупали с огромным трудом, собирали этот сахар со всего мира, все раскуплено", - отметил он.

Срок действия соглашений истекает 1 июня. В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действовали с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Согласно соглашениям, отпускные цены на заводах должны быть на сахар не выше 36 руб., на масло подсолнечное - не выше 95 руб. В рознице цены должны быть на сахар не более 46 руб., на масло - не более 110 руб.

30 марта правительство России продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года.