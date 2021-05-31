Эксперты: рост экономики России замедлится до 2% в год на пятилетнем горизонте

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российский ВВП вырастет на 3,4-3,7% в 2021 году, затем темп роста начнет постепенно замедляться до 2% в год в течение следующих пяти лет, говорится в прогнозе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"Восстановительный рост экономики России по большей части закончится в 2021 году, как и бюджетное и монетарное стимулирование. Экономическая активность в текущем году вырастет на 3,4-3,7%, а затем ее рост постепенно замедлится до 2% на пятилетнем горизонте", - говорится в материале.

В докладе отмечается, что восстановление мировой экономики будет замедлено такими факторами, как возросшие суверенные долги, временное несоответствие загрузки производственных мощностей и спроса, а также необходимостью свернуть программы поддержки во избежание разгона инфляции.

По мнению аналитиков АКРА, темпы прироста реальных располагаемых доходов граждан в течение следующих пяти лет окажутся сопоставимыми с темпами экономического роста, что было характерно для российской экономики до 2014 года.