Акции металлургических компаний упали на 1-6% на заявлении Белоусова о сверхприбылях

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Стоимость акций компаний ММК, НЛМК и "Норникель" на Московской бирже в ходе торгов снизилась 1-3%, акции "Северстали" подешевели более чем на 6%, свидетельствуют данные торгов на 10:03 мск.

К этому времени акции ММК упали на 1,93%, до 61,82 рубля за бумагу, акции НЛМК дешевели до 259,08 рубля за бумагу (-1,69%), акции "Норникеля" - до 26 220 рублей за бумагу (-3,37%). Стоимость акций "Северстали" снизилась до 1 652 рублей за бумагу (-6,09%). К 10:25 котировки замедлили падение. Так, акции ММК торговались по 62,445 рубля (-0,94%), НЛМК - по 261,42 рубля (-0,8%), "Норникеля" - по 26 492 рубля (-2,37%), "Северстали" - по 1 676,4 рубля (-4,65%).

Акции дешевеют на фоне заявления первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что получившие в 2020 году 100 млрд рублей сверхприбыли металлурги в РФ должны вернуть эти деньги в бюджет. "Мы видим, что в ковидный год, отчетность сейчас пришла, доходы металлургов выросли в разы, это неплохо. Плохо то, что они все подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен. Мы посчитали, что металлурги нахлобучили бюджет в части госкапвложений и гособороназаказа примерно на 100 млрд рублей по году. Я считаю, они должны вернуть эти деньги в виде налога", - сказал Белоусов в интервью телеканалу РБК.