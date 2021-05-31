МИД Ирана заявил, что США не импортировали нефть из страны со времен Клинтона

ТЕГЕРАН, 31 мая. /ТАСС/. США не осуществляли импорт нефти из Ирана со времен бывшего американского президента Билла Клинтона. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, комментируя информацию о возможных поставках нефти из Ирана в США в марте.

"Что касается этого вопроса, то у меня нет такой информации. Со времен бывшего президента США Клинтона [Вашингтон] не покупал нефть у Ирана в соответствии с принятым им законом, - сказал он. - Вероятно, речь идет о чем-то другом, но у меня нет деталей на этот счет".

28 мая Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликовало материалы, из которых следует, что Иран в марте впервые с ноября 1991 года экспортировал нефть в США в объеме 33 тыс. баррелей в сутки. В начале 1990-х годов Вашингтон на фоне обострения отношений с Тегераном полностью прекратил импорт иранской нефти.