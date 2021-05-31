Россия предложит гибридные двигатели на мировом рынке автомобилестроения

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия в условиях "коронакризиса" открыла для себя новые возможности на рынках оборудования и водородного автомобилестроения. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"В мире происходит сейчас - только начинается, с моей точки зрения, - очень быстрая переструктуризация рынков. И у нас появились уникальные возможности сейчас зайти на те рынки, куда раньше просто мы не имели доступа. Это касается, прежде всего, оборудования. Я считаю, мы можем очень быстро выскочить, прорваться в автомобилестроении, как это ни парадоксально кажется", - сказал Белоусов.

По его словам, наиболее перспективным является выход на мировые рынки с гибридными двигателями, "особенно с водородом".

У России открылись новые возможности по продвижению и на ряде других мировых рынков, добавил первый вице-премьер.