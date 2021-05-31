ОЭСР прогнозирует неравномерное восстановление мировой экономики после пандемии

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отмечает неравномерное восстановление мировой экономики из-за продолжающихся вспышек пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в понедельник докладе организации.

"С облегчением мы отмечаем, что экономические перспективы улучшаются, - указали авторы документа. - Однако это происходит неравномерно". В организации подчеркнули, что на фоне возобновляющихся вспышек пандемии, которые не такие частые, как ранее, "рост глобальной экономики продолжает восстанавливаться". Согласно таблице, приведенной в докладе, реальный рост мирового ВВП в 2021 году прогнозируется на уровне 5,8%, в 2022 - 4,4%.

Как подчеркнули в ОЭСР, несмотря на то, что в большинстве стран мира уровень роста ВВП вернется к докризисному уровню к концу 2022 года, "этого не будет достаточно". "Во многих странах ОЭСР уровень жизни к концу 2022 года не вернется к уровню, ожидавшемуся до пандемии", - предупреждают в организации.

В докладе указывается, что "быстрые политические решения способствовали улучшению систем здравоохранения и восстановлению экономического роста". "Спустя 16 месяцев после начала пандемии многие страны теперь лучше справляются с новыми вспышками распространения коронавируса", - добавили в ОЭСР. По словам авторов документа, правительствам в развитых странах и в некоторых странах с развивающейся экономикой "удалось сохранить дееспособность компаний и рабочие места".

"В результате производственный сектор быстро растет, торговля восстанавливается по мере постепенного открытия границ, <...> возобновление трудовой деятельности сопровождается резким ростом потребления, - продолжили в ОЭСР. - Это очень обнадеживает".

Ключевые проблемы

Однако, как указали авторы, проблемы сохраняются. В частности, по их мнению, это связано с тем, что в страны с низким уровнем дохода "поступает слишком мало вакцин [от коронавируса]". "Это подвергает эти страны фундаментальной угрозе, поскольку у них меньше политических возможностей для поддержки деятельности, чем у стран с развитой экономикой", - пояснили в ОЭСР. Там пояснили, что возможные новые вспышки пандемии окажут сильное влияние на экономический рост таких государств. "Это приведет к дальнейшему росту острой нищеты", - добавили авторы.

Они отметили, что "в более широком смысле до тех пор, пока подавляющее большинство населения планеты не будет вакцинировано, весь мир остается уязвимым к появлению новых вариантов". "Наиболее уязвимые члены общества рискуют еще больше пострадать от длительных периодов бездействия или снижения доходов, что усугубит неравенство между странами и внутри стран и потенциально приведет к дестабилизации экономики", - предупредили в ОЭСР.

Одним из рисков, по мнению авторов доклада, "является возможная перспектива высокой инфляции" из-за быстрого роста цен на сырьевые товары". При этом в настоящий момент, как указали в организации, "инфляционные ожидания" оптимистичны.

Кроме того, в организации считают необходимым, чтобы государства уделяли внимание быстрому решению проблем в цепочках поставок в некоторых отраслях. "Необходимо расширять сотрудничество в области торговли и принимать меры по диверсификации источников поставок", - указали в ОЭСР.

"Один из ключевых уроков этого кризиса заключается в том, чтобы уделять больше внимания устойчивости цепочек поставок, - добавили там. - В более широком плане правительства должны играть определенную роль в борьбе с инфляционными угрозами, проводя политику, направленную на повышение потенциального роста производства и укрепление конкуренции и торговли".

О зеленых инвестициях

В организации также отметили, что "крайне важно обеспечить достаточные государственные инвестиции для перехода к цифровым и зеленым технологиям и быстрое и эффективное расходование этих средств". "Это способствовало бы стимулированию частных инвестиций в эти области", - добавили там.

"Мировая экономика в настоящее время движется к восстановлению, однако остаются преграды, - указали авторы. - Повышается риск того, что достаточный рост не будет достигнут или не будет широко распространен". Это, по мнению специалистов ОЭСР, "будет сильно зависеть от создания гибких и устойчивых политических рамок и повышения качества международного сотрудничества".

Восстановление экономики Китая

Специалисты Организации экономического сотрудничества и развития также отметили быстрое восстановление экономики Китая после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Восстановление экономической активности было быстрым, и рост [ВВП Китая] достигнет 8,5% в этом году и 5,8% в 2022 году, при условии, что санитарная ситуация останется под контролем", - отметили эксперты. В организации указали, что "основным двигателем роста в стране останутся инвестиции". "Потребление будет восстанавливаться постепенно", - считают специалисты.

По их мнению, "устойчивый экспортный спрос будет поддерживать высокую загрузку производственных мощностей". Как считают в ОЭСР, "налогово-бюджетная политика будет оказывать меньшее влияние, чем в 2020 году, поскольку восстановление в большинстве секторов является устойчивым". "Однако некоторые меры поддержки останутся в силе", - отметили там.

В частности в ОЭСР считают, что властям Китая необходимо "усилить социальную защиту, чтобы стимулировать потребление". "Инвестиции в инфраструктуру должны быть приоритетными для проектов, которые содействуют декарбонизации, например, в проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии", - добавили в организации.

Рост ВВП Еврозоны

Кроме того, в ОЭСР прогнозируют рост ВВП Еврозоны на 4,3% в 2021 году после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"По мере постепенной отмены ограничительных мер экономический рост, по прогнозам, сильно восстановится во второй половине этого года, - отметили специалисты. - По прогнозам, рост [ВВП] Еврозоны составит 4,3% в 2021 году и 4,4% в 2022 году, чему будут способствовать частное потребление, фискальная поддержка и активный внешний спрос, особенно со стороны Соединенных Штатов". В ОЭСР указали, что к 2022 году безработица может снизиться до уровня, близкого к докризисному.

Специалисты подчеркнули, что в посткризисный период экономике Еврозоны потребуется новая денежно-кредитная политика, а также более эффективные налоговые рамки.

Рост ВВП США

В организации также прогнозируют, что реальный рост ВВП США в 2021 году составит 6,9% после падения в 2020 на 3,5%.

"Реальный ВВП [США], по прогнозам, вырастет на 6,9% в 2021 году и на 3,6% в 2022 году, - отметили авторы доклада. - Существенные дополнительные финансовые стимулы и быстрая кампания вакцинации [от коронавируса] дали толчок экономическому восстановлению". Как считают специалисты, "уровень безработицы [в стране] будет продолжать падать".

"Рост заработной платы в сочетании с государственными трансфертами и накопленными сбережениями домашних хозяйств будет стимулировать потребление, - продолжили эксперты ОЭСР. - Базовая инфляция будет расти, но должна оставаться под контролем".

Как считают в организации, "структурные реформы, которые поддерживают рост производства, должны быть приоритетными, как только влияние временных стимулов ослабнет". Как подчеркивают в ОЭСР, "планы инвестиций в инфраструктуру должны быть направлены на сокращение высоких уровней выбросов углекислого газа".