Белоусов прогнозирует небывало высокую инфляцию в США в 2021 году

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Уровень инфляции в США в 2021 году будет небывало высоким для этой страны и достигнет 4-5%. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК.

"В этом году, скорее всего, инфляция в Штатах будет в районе 4-5% по году. Это небывалая для них история", - сказал он.

По словам Белоусова, такие темпы инфляции попадают в "зону волнения", когда эксперты и бизнес смотрят на реакцию Федеральной резервной системы США, оценивают возможности ужесточения политики и изменения учетной ставки.

"В Соединенных Штатах таргет 2%. 2,5% - это уже зона волнения, нужно чего-то думать", - отметил первый вице-премьер.

Он добавил, что существенно выросла инфляция и в европейских странах. "В Европе многие страны привыкли вообще к нулевой инфляции. Сейчас в очень многих странах - порядка 2%. Для них 2% - это примерно то же самое, что у нас 10%", - сказал Белоусов.