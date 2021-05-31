Провоз детских самокатов и велосипедов на рейсах Utair с 1 июня станет бесплатным

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с 1 июня сделает бесплатным провоз детских самокатов, велосипедов и беговелов. Их можно будет сдать при регистрации вместе с багажом, сообщает в понедельник пресс-служба перевозчика.

"С 1 июня каждый ребенок до 12 лет может бесплатно провезти с собой самокат, велосипед или беговел на рейсах Utair. Каждое средство передвижения можно сдать на стойке регистрации с багажом, а на самокате, если он не электрический, можно доехать до гейта и сдать там, аналогично детской коляске", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, к бесплатной перевозке принимаются самокаты, велосипеды и беговелы весом до 15 кг - при отсутствии детской коляски у ребенка. "В результате диалога с пассажирами в прошлом году мы упростили условия провоза спортинвентаря, и сейчас вводим бесплатную услугу для маленьких путешественников. Это максимально удобные условия для пассажиров, путешествующих семьями и предпочитающих активный отдых", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).