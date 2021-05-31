Минпромторг ждет роста выпуска российской техники из-за повышения цен на импортную

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Рост цен на импортную технику и электронику благоприятен для отечественных производителей и должен подстегнуть вывод на рынок отечественных товаров, считает замглавы Минпромторга Василий Шпак.

"Общий фон повышения цен, я считаю, для наших производителей как раз создает благоприятную конъюнктуру для вывода на рынок своих собственных продуктов и для увеличения инвестиций в собственные разработки. А наша задача их в этом поддержать, разделить с ними риски, создать для них необходимые условия для их быстрого роста", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Интеллект машин и механизмов".

"Минпромторг в этом вопросе может только действовать таким образом, чтобы больше и больше техники было отечественной и чтобы локализация росла с точки зрения компонентов и материалов этой отечественной техники, оказывая всемирную поддержку нашим разработчикам и производителям", - отметил он, отвечая на вопрос о дальнейшем росте цен.