Новые меры поддержки радиоэлектроники заработают в 2021 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Минпромторг рассчитывает, что новые меры поддержки российской радиоэлектроники, в том числе для автопрома, заработают в полной мере в этом году, заявил журналистам замглавы министерства Василий Шпак.

По его словам, часть субсидий уже работает, другая сформирована, по ряду субсидий ведется согласование.

"Уверен, что до конца года они не просто заработают, по ним по всем мы уже начнем эту поддержку оказывать", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на 2021-2023 годы бюджетное финансирование радиоэлектроники составит 279 млрд рублей.

Шпак пояснил, что Минпромторг не делит производителей радиоэлектроники по отраслям, для которых эта продукция предназначена, при оказании им поддержки. Субсидии делятся по трем направлениям: в развитие инфраструктуры, в разработку (субсидирование затрат на создание радиоэлектронной аппаратуры и электронной компонентный базы, аппаратно программных комплексов для искусственного интеллекта, средств производства и материалов), а также на внедрение отечественной электроники.