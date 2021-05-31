Минпромторг ждет принятия балльной системы для производителей компьютеров до осени

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Минпромторг рассчитывает, что балльная система оценки уровня локализации производителей компьютеров и периферийного оборудования будет принята до осени, заявил журналистам замглавы министерства Василий Шпак.

"Обсуждаем с коллегами комплексно эту проблему. Понятно, что без всестороннего экспертного обсуждения и какой-то единой позиции по этому вопросу окончательное решение принимать мы не будем с одной стороны, с другой стороны, мы точно не будем эту историю затягивать. Мы собираемся принять этот акт в самые короткие сроки", - сказал он.

"Это полтора - два месяца до его принятия. Это точно в этом году, я думаю, что до первого сентября", - добавил замминистра.

Шпак подтвердил, что власти намерены ужесточать требования по локализации и вынуждать производителей и разработчиков вкладываться в производство той продукции, которой пока выпускается недостаточно. В основном речь идет об отечественных микропроцессорах, печатных платах, материалах.