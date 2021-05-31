Карты "Мир" почти полностью перевели на российские чипы

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Российская платежная система "Мир" практически полностью перешла на использование отечественных чипов для своих карт, заявил журналистам замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. По его словам, эти чипы должны стать конкурентоспособными на рыночных условиях в ближайшей перспективе.

"На сегодняшний момент практически все чипы в тех картах "Мир", которые вы носите в своих кошельках и карманах, они уже отечественного производства. Рассчитываем, что уже в короткой перспективе "Микрон" (производитель чипов - прим. ТАСС) сможет дальше эти решения реализовывать на рыночных условиях",- сказал он журналистам в кулуарах форума "Интеллект машин и механизмов".

Шпак отметил, что пока эти чипы уступают по себестоимости массово выпускаемым иностранным аналогам.

По распоряжению правительства российским производителям чипов для карт выдаются субсидии. В конце 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 300 млн рублей на поддержку российских компаний, работающих в сфере микроэлектроники и производящих микросхемы для платежных карт "Мир".