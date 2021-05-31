Минпромторг прокомментировал ситуацию с нехваткой микропроцессоров для автопрома

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ признает проблемы с нехваткой микропроцессоров для автопрома, однако обещает сделать все, чтобы российские автозаводы не остановили из-за этого работу, заявил журналистам замглавы министерства Василий Шпак. По прогнозу Минпромторга, нехватка автокомпонентов продлится до сентября 2021 года.

"Мы все будем делать для того, чтобы наши заводы не вставали", - сказал он.

"Проблема есть. Если раньше горизонт планирования был, например, полгода с точки зрения поставки, было понимание кто, что, когда поставляет, то сейчас это меньше", - пояснил замминистра, добавив, что пока "удается все это купировать". "В России заводы благодаря слаженной работе автопроизводителей и Минпромторга работают, надеюсь на то, что будут работать дальше", - отметил Шпак в кулуарах форума "Интеллект машин и механизмов".

О мерах поддержки

По словам Шпака, обсуждаются различные меры поддержки производителей. Минпромторг сейчас работает с автопроизводителями, чтобы они включали в свои логистические цепочки отечественные разработки.

Однако, добавил Шпак, сфера производства автомобилей достаточно зарегулированная, с жесткими требованиями и правилами к продукции, которая поставляется на конвейер. "В нынешних условиях автопроизводители поняли необходимость диверсификации своих поставок и поставщиков. Мы эти диалоги с автопроизводителями ведем", - сказал замминистра.

Он напомнил, что ни одна страна не может полностью самостоятельно обеспечить собственные потребности в микрочипах, а число микроэлектронных мощностей в мире достаточно ограничено. При этом рынок автоэлектроники в РФ довольно емкий. "Нам важно в принципе туда попадать, входить. Само оборудование в нашей стране уже производится, задача - заполнить это оборудование отечественным компонентом с точки зрения электроники", - сказал Шпак.

Замминистра также сообщил, что производство российских чипов для системы ГЛОНАСС начнется в 2022 году.

Целый ряд компаний во всем мире сталкивается с глобальным дефицитом микропроцессоров, из-за которого они вынуждены приостанавливать или сокращать производство. Дефицит, начавшийся в 2020 году, связан с резко возросшим в условиях пандемии спросом на бытовую электронику, а также с увеличением спроса на автомобили.