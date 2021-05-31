Операторов связи могут обязать нести ответственность за нанесение ущерба оборудованию ТСПУ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минцифры России по предложениям Роскомнадзора подготовило проект постановления правительства России, который регламентирует в том числе обязанность операторов нести финансовую ответственность в случае нанесения ущерба техническим средствам противодействия угрозам (ТСПУ), которые выдаются на безвозмездной основе. Об этом говорится в документе, опубликованном на интернет-портале нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке к документу, основной целью проекта постановления является оптимизация процедур установки, эксплуатации и модернизации ТСПУ в сети оператора связи, а также урегулирование других проблемных вопросов, выявленных правоприменительной практикой при реализации действующих правил.

"В соответствии с федеральным законом "О связи" ТСПУ передаются оператору связи на безвозмездной основе. При этом правилами не закреплена обязанность оператора связи обеспечить сохранность ТСПУ. В случае нанесения ущерба ТСПУ оператор связи должен будет нести финансовую нагрузку, связанную с восстановлением работоспособности ТСПУ", - говорится в документе.

Также правилами предусмотрена обязанность операторов связи, в том числе обеспечить выполнение требований к помещениям для размещения ТСПУ, техническую поддержку функционирования ТСПУ в части их подключения к своей сети связи, организации технологического канала связи для управления указанными средствами и т. д. При этом обязанность оператора связи по подготовке инфраструктуры для установки ТСПУ правилами не предусмотрена. Это может привести к переносу сроков, либо полному срыву установки ТСПУ и невозможности обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории России сети интернет и сети связи общего пользования.

В пресс-службе Минцифры России пояснили, что министерство по предложениям, представленным Роскомнадзором, подготовило изменения в правила установки, эксплуатации и модернизации технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ сети интернет и сети связи общего пользования (ТСПУ), утвержденные постановлением правительства РФ. Изменения разработаны с учетом правоприменительной практики реализации указанных правил и направлены на оптимизацию процедур установки, эксплуатации и модернизации ТСПУ.

"Документом предполагается уточнить обязанности операторов связи в части подготовки инфраструктуры сети связи в местах установки ТСПУ; обеспечения сохранности ТСПУ; представления планов модернизации, реконструкции сети связи, ликвидации фрагмента сети связи, где установлены или планируется установка ТСПУ на предстоящий год", - пояснили в министерстве.