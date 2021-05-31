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Путин примет участие в запуске завода Aurus в Татарстане

Президент будет участвовать в мероприятии по видеосвязи

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в запуске завода автомобилей Aurus в Татарстане. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Сегодня из Сочи президент примет участие в открытии завода Aurus", - отметил он, напомнив, что президент уже несколько лет ездит на этом автомобиле.

Песков добавил, что на Aurus также "пересело" почти все российское правительство. "Почти все машины все больше и больше эксплуатируются, коммерческое использование начинается постепенно. И как раз сегодня открывается в Татарстане завод. Президент в режиме видеоконференции будет принимать участие", - добавил представитель Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТатарстан
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