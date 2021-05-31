Путин 4 июня выступит на пленарном заседании ПМЭФ и примет участие в дискуссии

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в пятницу, 4 июня, выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и примет участие в последующей дискуссии. Об этом в понедельник сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время Путин продолжает работать в Сочи и готовится к ПМЭФ. "В пятницу на этой неделе будет целый форумный день, будет выступление президента на пленарке и потом модерированная дискуссия с участием эмира Катара [шейха Тамима бен Хамада Аль Тани] и канцлера Австрии [Себастьяна Курца]", - сказал Песков.

Ранее Песков сообщал, что Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ очно, иностранные лидеры - по видеосвязи.

Петербургский международный экономический форум в этом году состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Запланировано проведение более ста дискуссий.