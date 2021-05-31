Путин в курсе ситуации со сверхприбылью металлургов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осведомлен о существенном росте доходов металлургов в 2020 году, но искать виновных в получении сверхприбылей не стоит. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, президент знает, действительно цены были очень высокие, действительно образовались дополнительные прибыли", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что "президенту об этом известно, правительство, как следует из слов первого вице-премьера [Андрея Белоусова], занимается этим вопросом, собственно, вместе с участниками бизнеса".

"Здесь вряд ли нужно искать виновных, это экономическая жизнь: бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги", - подчеркнул Песков. Он добавил, что, "когда возникает какая-то диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает".